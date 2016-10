Custodio war am letzten Samstag bei der 0:1-Auswärtsniederlage der Waadtländer in Thun wegen anstössigen und beleidigenden Gebärden gegenüber Schiedsrichter Sandro Schärer in der 59. Minute des Feldes verwiesen worden. Nun wurde de Schweizer U21-Internationale für sein unsportliches Verhalten mit drei Spielsperren belegt.

Eine Spielsperre für Tami

Auch GC-Trainer Pierluigi Tami wurde von der Disziplinarkommission der Swiss Football League wegen unsportlichen Verhaltens gesperrt. Der Tessiner hatte sich am letzten Sonntag beim Auswärtsspiel der Grasshoppers gegen den FC Sion (2:4) zu anstössigen und beleidigenden Äusserungen gegenüber den Personen auf der Trainerbank des FC Sion sowie leichten beleidigenden Gebärden gegenüber dem Schiedsrichter hinreissen lassen, wofür er auf die Tribüne verbannt worden war. Tami wurde für das Auswärtsspiel der Grasshoppers am kommenden Wochenende bei den Young Boys gesperrt.