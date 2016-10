Dieser Brief erzürnte die FCB-Fans. Der FC Basel kündigte vergangenen Freitag seinen Fans an, die Preise für die Jahreskarten zu ändern. Viele Sektoren hätten von der Regelung profitiert. Zwei Publikumsgruppen aber hätten das Nachsehen gehabt.

In den Sektoren C3/C4 war ein happiger Aufschlag geplant: 840 Franken statt wie bis anhin 575 hätten die Fans für ihr Jahresabo blechen müssen, ein Preisanstieg von 46 Prozent. In der Muttenzerkurve wären dafür Vergünstigungen, etwa für Lehrlinge, weggefallen.

Der FCB – den Brief zeichneten Präsident Bernhard Heusler und Marketing-Chef Martin Blaser – hatte die neue Preispolitik mit Gerechtigkeit begründet: Ab 2017 hätten damit alle Jahreskarten-Besitzer von einem 33-Prozent-Rabatt profitiert.

Der Konjunktiv zeigt’s an: Daraus wird vorläufig nichts. Nachdem die FCB-Führung die Ankündigungen in den letzten Tagen nicht weiter kommentiert hat, stellte sich Heusler heute Montag den kritischen Fragen der hauseigenen Journalisten. Im Wortlaut sagte Heusler: «Aufgrund von sehr vielen auch sachlichen Kommentaren in beide Richtungen, sehr positiven, guten Meldungen, welche auch stattfinden sollen, ist uns bewusst geworden, dass wir es so nicht umsetzen wollen und können.» Man habe den Fehler erkannt, sagt Heusler, und man wolle diesen korrigieren. Das «fast zu hohe» Ziel, die Preisgerechtigkeit, sei so nicht zu erreichen, «das war nicht der richtige Weg».

Es ist die Reaktion auf eine Flut der Entrüstung, die diese Ankündigung ausgelöst hat. In Fanforen füllten sich die Seiten, in sozialen Netzwerken entlud sich der Ärger. Auch die bz erhielt Zusendungen von enttäuschten Fans: «Wir als Familie bleiben treue Anhänger des FCB, nicht aber Ihrer Preisgestaltung – wir mögen Ihren Überlegungen der Preisgestaltung bewusst nicht folgen und werden somit unsere Jahreskarten nicht erneuern», schreibt etwa ein Leser in einem an Heusler und Blaser adressierten Brief.