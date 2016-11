Stabhochsprung-Olympiasiegerin Jelena Isinbajewa loste die Mannschaft von Joachim Löw in Kasan für den WM-Testlauf in die Gruppe B.

Das Eröffnungsspiel bestreiten am 17. Juni 2017 Gastgeber Russland und Neuseeland in St. Petersburg. Die Gruppe A wird komplettiert von Europameister Portugal und Mexiko, dem Champion der CONCACAF-Zone. Der Final findet am 2. Juli ebenfalls in St. Petersburg statt.