Die Hessen erlitten am Sonntag im Heimspiel gegen den Hamburger SV (0:2) die fünfte Niederlage in Serie und fielen auf den drittletzten Tabellenplatz zurück. Meier trat erst zum 1. Juli die Nachfolge von Erfolgstrainer Dirk Schuster an, der Darmstadt von der 3. Liga in die höchste Klasse geführt hatte und nun beim Ligarivalen Augsburg arbeitet.

Als Kandidaten für die Nachfolge werden Bruno Labbadia (zuletzt HSV) und Kosta Runjaic (zuletzt 1860 München) gehandelt. Beide waren bei Darmstadt schon als Trainer tätig.

Norbert Meier ist in der laufenden Saison der bereits fünfte Trainer, der in der Bundesliga entlassen wurde. Zuvor verloren Viktor Skripnik (Werder Bremen), Bruno Labbadia (Hamburger SV), Dieter Hecking (Wolfsburg) und Markus Kauczinski (Ingolstadt) ihre Jobs.