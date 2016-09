Der Stürmer des FC Barcelona erzielte in der Nacht auf Mittwoch den Treffer zum 2:1-Sieg gegen Kolumbien. Joao Miranda brachte Brasilien bereits in der 2. Minute in Führung, Marquinhos erzielte mit einem Eigentor den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch mit seinem Treffer in der 74. Minute sorgte Neymar für den Sieg der Brasilianer.

Argentinien kam in Venezuela nur zu einem 2:2 (0:1), Uruguay feierte einen 4:0-Sieg gegen Paraguay. Chile und Bolivien trennten sich 0:0. Der Aussenseiter Peru kam dank eines späten Treffers zum 2:1-Erfolg über Ecuador.

Rangliste: 1. Uruguay 8/16 (16:5). 2. Brasilien 8/15 (16:9). 3. Argentinien 8/15 (9:6). 4. Kolumbien 8/13 (12:10). 5. Ecuador 8/13 (13:12). 6. Paraguay 8/12 (9:11). 7. Chile 8/11 (13:12). 8. Bolivien 8/7 (9:13). 9. Peru 8/7 (8:15). 10. Venezuela 8/2 (9:21).