Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel liegt schon zehn Verlustpunkte hinter dem Spitzenduo Bayern München/RB Leipzig.

Die ersten drei Tore zu Hoffenheims 2:1-Führung waren schon nach 20 Minuten dieser ersten Halbzeit Tatsache, in der die Gäste ungewöhnlich viel Pech hatten. Dem 2:1 von Sandro Wagner ging ein Stossen eines Hoffenheimers voraus, sodass der Schiedsrichter hätte unterbrechen müssen. Der routinierte Dortmunder Ersatzgoalie Roman Weidenfeller sah beim 0:1 wie auch beim 1:2 nicht gut aus. Tuchel dürfte nicht unglücklich sein, wenn er nach der Winterpause wieder auf Roman Bürki zählen kann. Die zweite umstrittene Szene, in der der Schiedsrichter fälschlicherweise gegen Dortmund entschied, ereignete sich nach 40 Minuten. Nach einem Gerangel an der Seitenlinie sah Marco Reus die zweite gelbe Karte, obwohl der Hoffenheimer Gegenspieler als Erster gefoult hatte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Dortmunder ein Stück vom Pech tilgen. Sandro Wagner traf für Hoffenheim den Pfosten, und nur 18 Sekunden später erzielte Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Heber sein 16. Saisontor. Danach hielt Dortmund die Partie trotz der Unterzahl und dank generösem Einsatz ausgeglichen.

Seit Hoffenheims Aufstieg im Frühling 2008 hatten die Borussen als vermeintliche Favoriten immer ihre liebe Mühe. Die Dortmunder gewannen seither nur 6 von 17 Bundesliga-Direktbegegnungen. Auswärts in Sinsheim sind sie seit fünf Partien sieglos.

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2 (2:1). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 3. Uth 1:0. 11. Götze 1:1. 20. Wagner 2:1. 48. Aubameyang 2:2. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz) und ohne Schwegler (nicht im Aufgebot). Borussia Dortmund ohne Bürki (verletzt). 68. Dembélé (Dortmund) verletzt ausgeschieden. Pfostenschuss: 48. Wagner (Hoffenheim). Gelb-Rote Karte: 40. Reus (Dortmund).

Rangliste: 1. Bayern München 14/33 (34:9). 2. RB Leipzig 14/33 (29:12). 3. Hertha Berlin 14/27 (22:14). 4. Hoffenheim 15/27 (27:16). 5. Eintracht Frankfurt 14/26 (19:11). 6. Borussia Dortmund 15/26 (34:18). 7. 1. FC Köln 14/23 (19:13). 8. Bayer Leverkusen 14/20 (21:21). 9. SC Freiburg 14/19 (18:25). 10. Schalke 04 14/17 (18:16). 11. Mainz 05 14/17 (23:26). 12. Borussia Mönchengladbach 14/16 (14:22). 13. Augsburg 14/14 (11:16). 14. Werder Bremen 14/14 (18:32). 15. Wolfsburg 14/10 (12:23). 16. Hamburger SV 14/10 (11:27). 17. Ingolstadt 14/9 (11:24). 18. Darmstadt 14/8 (11:27).