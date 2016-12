Für Besiktas Istanbul endete die erste Champions-League-Teilnahme seit sieben Jahren wie jene fünf davor mit einer Niederlage im letzten Gruppenspiel und mit dem Verpassen der K.o.-Phase. Für den türkischen Meister, der mit einem Sieg erstmals weitergekommen wäre, trat in Kiew der "worst case" ein: 0:1 nach neun Minuten, ein sehr harter Platzverweis gegen Verteidiger Andreas Beck nach einem angeblichen Notbremse-Foul (29.) inklusive verwandeltem Penalty, das 0:3 nach einer mehrfachen "Slapstick-Einlage" in der 32. Minute, das 0:4 durch einen abgelenkten Schuss kurz vor der Pause und in der 57. Minute Gelb-Rot gegen Vincent Aboubakar - wegen Ballwegschlagens.

Gökhan Inlers Dienste waren im letzten Gruppenspiel erstmals nicht gefragt. Besiktas hätte offensive Inputs benötigt, für defensive Stabilität war es nach dem deutlichen Resultat zur Pause bereits zu spät. Die erste Niederlage von Besiktas nach 90 Minuten im 21. Pflichtspiel der Saison spielte den punktgleichen Benfica Lissabon und Napoli in die Karten. Dynamo Kiew hatte nicht einmal mehr Chancen auf Rang 3, Napoli genügte ein Punkt zum Gruppensieg. Ein Remis gab es im Estadio da Luz allerdings nicht.

Das hatte mit der Einwechslung von Napolis Dries Mertens (57.) zu tun. Der Belgier bereitete das 1:0 durch José Callejon vor, das zweite Tor schoss er selber. Als Gruppensieger zogen die Italiener dadurch erstmals seit fünf Jahren wieder die Achtelfinals ein, Benfica ging erstmals nach 17 Heimspielen wieder einmal leer aus.

In den anderen Gruppen hatten die Achtelfinalisten bereits vor dem letzten Spieltag festgestanden. Bemerkenswertes trug sich gleichwohl zu. Der auffälligste Akteur von Barcelona, dem Sieger des Pools C, kam für einmal nicht aus Südamerika. Nicht einer der Superstars, sondern Arda Turan trug einen Hattrick zum 4:0 gegen Mönchengladbach mit dem bedauernswerten Schweizer Goalie Yann Sommer bei. Der Captain des türkischen Nationalteams benötigte für die zwölfte Triplette eines Barcelona-Spielers in der Champions League (7 davon durch Messi) nur gerade 17 Minuten.

Bayern München schloss das internationale Fussball-Jahr mit dem 15. Europacup-Heimsieg in Folge ab, dies bei einem Torverhältnis von 53:8. Für das 1:0 im Duell mit Atletico Madrid, dem Sieger der Gruppe D, sorgte Robert Lewandowski. Sein sehenswerter Freistoss war eine Kopie des Treffers zum 3:1 vom letzten Freitag in Mainz. Den dritten Rang sicherte sich Champions-League-Neuling Rostow durch das torlose Unentschieden gegen Eindhoven.

Paris Saint-Germain trat gegen Ludogorez Rasgrad nahezu in Bestbesetzung an. Gleichwohl geriet PSG gegen den krassen Aussenseiter zweimal in Rückstand. Angel Di Maria bewahrte die Franzosen, die bereits im Hinspiel ins Hintertreffen geraten waren, in der 92. Minute wenigstens noch vor der Blamage. Paris beendete die Gruppenphase zum dritten Mal in Folge als Zweiter.

Die für die Achtelfinals der Champions League qualifizierten Teams (14/16): Arsenal, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern München, Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Leicester City, Juventus Turin, Napoli, Benfica Lissabon.

Telegramme und Ranglisten. Gruppe B:

Benfica Lissabon - Napoli 1:2 (0:0)

31'000 Zuschauer. - SR Mateu Lahoz. - Tore: 60. Callejon 0:1. 79. Mertens 0:2. 87. Jimenez 1:2.

Napoli: Reina; Hisaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik (72. Zielisnki); Callejon, Gabbiadini (57. Mertens), Insigne (80. Rog).

Bemerkungen: Benfica Lissabon ohne Jonas, Horta und Eliseu (alle verletzt). Napoli ohne Milik (verletzt).

Dynamo Kiew - Besiktas Istanbul 6:0 (4:0). - 26'000 Zuschauer. - SR Thomson (SCO). - Tore: 9. Besedin 1:0. 31. Jarmolenko (Foulpenalty) 2:0. 33. Bujalski 3:0. 45. Gonzalez 4:0. 60. Sidortschuk 5:0. 77. Moraes 6:0. - Bemerkungen: 29. Rote Karte gegen Beck (Besiktas/Foul). 56. Gelb-Rote Karte gegen Aboubakar (Besiktas).

Rangliste: 1. Napoli 6/11 (11:8). 2. Benfica Lissabon 6/8 (10:10). 3. Besiktas Istanbul 6/7 (9:14). 4. Dynamo Kiew 6/5 (8:6).

Gruppe C:

Barcelona - Borussia Mönchengladbach 4:0 (1:0)

74'000 Zuschauer. - SR Karasew (RUS). - Tore: 16. Messi 1:0. 50. Turan 2:0. 53. Turan 3:0. 67. Turan 4:0.

Barcelona: Cillessen; Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne; Denis Suarez, Gomes, Iniesta (61. Rafinha); Messi, Paco, Turan (74. Cardona).

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Christensen, Vestergaard, Jantschke, Elvedi; Korb, Strobl, Dahoud (59. Kramer), Schulz (59. Johnson); Hazard (72. Raffael), Hahn.

Bemerkungen: Barcelona ohne Neymar, Rakitic (beide gesperrt), Mathieu und Piqué (beide verletzt). Borussia Mönchengladbach ohne Stindl (gesperrt), Herrmann, Schulz und Traoré (alle verletzt). Sow bei Mönchengladbach Ersatz.

Manchester City - Celtic Glasgow 1:1 (1:1)

48'000 Zuschauer. - SR Vincic (SLO). - Tore: 4. Roberts 0:1. 8. Iheanacho 1:1.

Manchester City: Caballero; Maffeo (62. Navas), Sagna, Adarabioyo, Clichy; Zabaleta, Fernando; Sané, Gündogan, Nolito; Iheanacho.

Bemerkungen: Manchester City ohne Fernandinho (gesperrt), Sterling und Kompany (beide verletzt). Celtic Glasgow ohne Sinclair und Tierney (beide verletzt).

Rangliste: 1. FC Barcelona 6/15 (20:4). 2. Manchester City 6/9 (12:10). 3. Borussia Mönchengladbach 6/5 (5:12). 4. Celtic Glasgow 6/3 (5:16).

Gruppe D:

Bayern München - Atletico Madrid 1:0 (1:0)

70'000 Zuschauer. - SR Turpin (FRA). - Tor: 28. Lewandowski 1:0.

Bayern München: Neuer; Rafinha, Hummels, Alaba, Bernat; Alcantara, Vidal, Sanches; Robben (83. Kimmich), Lewandowski (80. Müller), Douglas Costa (87. Martinez).

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Godin, Savic, Hernandez; Niguez, Gabi, Koke (68. Teye), Gaitan (60. Correa); Griezmann, Carrasco (60. Gameiro).

Bemerkungen: Bayern München ohne Boateng, Coman, Green und Pantovic (alle verletzt). Atletico Madrid ohne Fernandez (verletzt).

PSV Eindhoven - Rostow 0:0. - 23'000 Zuschauer. - SR Aytekin (GER).

Rangliste: 1. Atletico Madrid 6/15 (7:2). 2. Bayern München 6/12 (14:6). 3. Rostow 6/5 (6:12). 4. PSV Eindhoven 6/2 (4:11).