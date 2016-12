Doch Rangnick macht diesen Taktik-Crashkurs an der Magnettafel so gut, dass selbst die Frau vom damaligen Bundestrainer Erich Ribbeck vor dem Fernseher gesagt haben soll: «Erich, das hab sogar ich verstanden – warum lässt du nicht so spielen?» Aber eben:Wer ist Rangnick? Erst recht, in einem Land,dessen letzte Fussball-Instanz der Kaiser himself ist. Mag ja sein, dass Ulm unter Rangnick als «Insel des modernen Fussballs» geadelt wird. Aber Ulm ist 2. Liga. Und so haftetdem Auftritt Rangnicks trotz aller Plausibilität etwas Schulmeisterliches an. Taktiktafel-Professor halt, dieser Ruf begleitet ihn bis heute. Ist ja auch nicht völlig falsch. Schliesslich ist der Schwabe im «richtigen Leben» Lehrer für Englisch und Sport.

Gewiss ist Rangnick ein rationaler, analytischer Mensch. Einer, der den Fussball wissenschaftlich seziert, nach dunkeln Ecken sucht, diese ausleuchtet und möglichst alles ausreizen will. Für Hokuspokus halten das hemdsärmelige Traditionalisten. So auch, dass er als Trainer von Hoffenheim einen Biomechaniker verpflichtete. «Wenn sich ein Biomechaniker mit dem Bewegungsablauf der Spieler befasst, kommen noch mehr Erkenntnisse raus.» Und siehe da: Spieler, die vorher vorzugsweise hinters Tor geflankt haben, entwickelten sich zu regelmässigen Torvorbereitern.

«Für mich ist Fussball Entwicklungsarbeit, denn ich glaube, dass man Leistung planen kann.» Oder: «Fussball ist nie Gegenwart, Fussball ist Zukunft.» Rangnick sagt diese beiden Sätze nicht nur, er lebt sie. Sie sind sein Mantra. Spätestens, seit er als blutjunger Trainer in der Sportschule Ruit (Stuttgart) die Arbeit der sowjetischen Trainerlegende Waleri Lobanowski analysiert hat. Raumdeckung und Pressing waren in den 80ern in Deutschland noch so fremd wie Smartphones. Doch Rangnick saugt alles auf, kopiert, ergänzt und ist bald seiner Zeit voraus – und bleibt dies bis heute.

Bis zum körperlichen Ende

Rangnick ist ein genialer Fussball-Nerd. Aber deswegen nicht frei von Emotionen. Denn Rangnick ist auch ein Wettkampf-Typ, bisweilen ein hochexplosiver. Als kleiner Junge schmeisst er seinem Ur-Opa ein Spielzeug-Feuerwehrauto an den Kopf, weil er beim Mensch-ärgere-dich-nicht verliert.