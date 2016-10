Philadelphia verlor die Knockout-Partie um den Viertelfinal-Einzug bei Toronto mit 1:3. Mit Barnetta hatte Philadelphia erstmals seit 2011 wieder die Playoffs in der Major League Soccer (MLS) erreicht.

Für den 75-fachen Schweizer Internationalen war es zugleich sein letzter Einsatz in Übersee. Seit Ende September ist klar, dass der 31-Jährige in der Rückrunde wieder in der Super League für seinen Stammklub FC St. Gallen auflaufen wird. Der Mittelfeldspieler unterschrieb beim FCSG einen Vertrag bis Sommer 2019.