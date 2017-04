Das 1:7 vor drei Wochen gegen Inter Mailand war offenbar nur ein Betriebsunfall. Jedenfalls hat sich Atalanta vom Debakel im San Siro prächtig erholt. Vor der Nationalmannschaftspause gab es ein 3:0 gegen Pescara, nun ein 5:0 auswärts gegen Genoa.

Damit überholte Atalanta Bergamo in der Tabelle Inter Mailand und rückte auf Platz 5 vor. Allerdings spielen die Mailänder erst am Montag gegen Sampdoria Genua und können mit einem Sieg wieder zu Atalanta aufschliessen.

In Bezug auf die Qualifikation für die Europa League ist jedoch der Abstand zu Platz 7 entscheidend. Und den konnte Atalanta auf vier Punkte ausbauen, weil Milan beim Tabellenletzten Pescara nicht über ein 1:1 hinauskam.

Matchwinner in Genua war Captain und Flügelstürmer Papu Gomez mit drei Toren. Die letzten drei Treffer der Gäste fielen in der letzten halben Stunde, als Genoa nur noch zu zehnt spielte.

Das Spitzenspiel der 30. Runde in der Serie A beginnt um 20.45 in Neapel. Meister und Leader Juventus Turin ist zu Besuch am Fusse des Vesuvs.

Die Resultate vom Sonntag: Genoa - Atalanta Bergamo 0:5. Pescara - Milan 1:1. Fiorentina - Bologna 1:0. Torino - Udinese 2:2. Chievo Verona - Crotone 1:2. Palermo - Cagliari 1:3. - 20.45 Uhr: Napoli - Juventus Turin.

Rangliste: 1. Juventus Turin 29/73 (59:19). 2. AS Roma 30/68 (66:26). 3. Napoli 29/63 (68:32). 4. Lazio Rom 30/60 (52:31). 5. Atalanta Bergamo 30/58 (51:33). 6. Inter Mailand 29/55 (55:31). 7. AC Milan 30/54 (43:33). 8. Fiorentina 30/51 (47:37). 9. Sampdoria Genua 29/41 (35:34). 10. Torino 30/41 (56:50). 11. Chievo Verona 30/38 (35:43). 12. Udinese 30/37 (38:40). 13. Cagliari 30/35 (39:59). 14. Bologna 30/34 (29:43). 15. Sassuolo 30/31 (37:48). 16. Genoa 30/29 (30:48). 17. Empoli 30/22 (17:48). 18. Crotone 30/17 (23:50). 19. Palermo 30/15 (25:63). 20. Pescara 30/13 (30:67).