"Ich habe diese Geste gemacht, ich bin vorher angespuckt worden", erklärte Ancelotti in der Sportschau der ARD.

Die Bayern hatten in der turbulenten Schlussphase in der 96. Minute ausgeglichen, worauf es bereits auf dem Spielfeld zu kleinen Tumulten kam. Herthas Goalie Rune Jarstein hatte den Ball aus Nahdistanz Xabi Alonso an den Rücken geschossen hatte.