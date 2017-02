Die WM in St. Moritz hat ihren «Super-Sonntag». Die Abfahrten der Frauen und der Männer sollen heute beide stattfinden. Dies, nachdem die Männer gestern aufgrund einer Nebelbank ihr Rennen nicht austragen konnten. Die Meteorologen sagen zwar auch am Sonntag keinen wolkenlosen Himmel, aber immerhin eine bessere Wettersituation voraus.

Der Start der Frauen-Abfahrt wurde um 45 Minuten auf 11.15 Uhr vorgezogen. Sollten sich Verzögerungen ergeben, würde das für das Rennen der Männer nichts Gutes verheissen. «Am Sonntag ist ‹Ladys Day›.

Die Frauen haben Priorität», sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner. Im Gegensatz zum Samstag ist eine Aufschiebung des Rennens der Männer sowieso aus

fernsehrechtlichen Gründen nicht möglich. Der Beginn der Abfahrt um 13.30 Uhr ist verbindlich, um die Live-Übertragung von der Biathlon-WM nicht zu tangieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass an einer

WM beide Abfahrten am selben Tag ausgetragen werden. Zuletzt war dies 2007

in Are in Schweden der Fall. Zuvor 1993 in Morioka in Japan, wo das Wetter das Programm komplett veränderte. 1985 in Bormio ereignete sich in den zwei innert wenigen Stunden durchgeführten Abfahrten aus Schweizer Sicht Historisches.

Sowohl bei den Männern als auch den Frauen gab es Gold und Silber für unser Land. Pirmin Zurbriggen siegte mit dem «Knie der Nation» vor Peter Müller. Der Walliser wurde nur 18 Tage nach einer Meniskus-Operation Weltmeister. Bei den Frauen gewann Michela Figini vor Ariane Ehrat und der zeitgleich klassierten Österreicherin Katrin Gutensohn.