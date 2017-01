«Es ist ein grosses Privileg, dass wir jetzt im Final stehen und wie im Märchen», sagt Nadal, der die drei bisherigen Duelle in Melbourne gewonnen hat, vor acht Jahren im Final in fünf Sätzen. Es ist jener Tag, an dem Roger Federer vor Enttäuschung bei der Siegerehrung, jenem Moment, der Nadal gehört hätte, die Stimme versagt und Tränen über seine Wangen kullern. Nadal, längst nicht mehr nur Rivale, legt dem Schweizer den Arm auf die Schulter.

Es ist einer der zahlreichen Höhepunkte ihrer Rivalität, der wohl grössten in diesem Sport. Am 21. März 2005 erlebt sie in Key Biscayne, einer Insel vor Miami, ihre Geburtsstunde. Auf der einen Seite der Spanier Rafael Nadal, erst 17-jährig, aber schon die Nummer 31 der Welt. Seine wilden, langen Haare bändigt er mit einem Stirnband. Statt Shorts trägt er Dreiviertelhosen. Seinen beeindruckenden Bizeps am linken Schlagarm trägt er in einem ärmellosen Shirt öffentlich zur Schau. Nadal führt mit 2:0 Sätzen gegen ihn: Roger Federer.

Höhepunkt der Turniergeschichte

Der Baselbieter ist die Nummer 1 der Welt und gewinnt im gleichen Jahr Wimbledon und das US Open. Er wird bewundert für sein virtuoses Spiel, variabel, die Rückhand klassisch einhändig geschlagen, oft mit Slice. Seine Schläge zeichnen sich durch klinische Präzision aus. In entscheidenden Momenten scheint er eine Klasse besser zu sein als alle anderen. Federer, das ist der Prototyp eines Siegers. Und ganz anders als Nadal, der Linkshänder mit der beidhändigen Rückhand, ein Kämpfer, laut, brachial, leidenschaftlich.

Federer dreht die Partie, und obwohl er im Jahr zuvor an gleicher Stelle, gezeichnet von den Folgen eines Hitzeschlags, das erste Duell gegen Nadal verloren hatte, ist es die wahre Geburtsstunde dieser Rivalität. «Es ist die Kombination dieser verschiedenen Stile, die es so aussergewöhnlich macht. Auch Menschen ausserhalb des Tennis sprechen über unsere Duelle. Das ist gut für uns und gut für den Sport», sagt Nadal vor dem 35. Kräftemessen mit Federer, dem ersten in einem Grand-Slam-Final seit 2011 beim French Open.