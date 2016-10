Das Gastspiel des FC Wil im Aarauer Brügglifeld? Eine brisante Sache! Martin Rueda kehrt als Trainer der Ostschweizer an jenen Ort zurück, an dem er vom Januar bis August 2004 selbst Trainer war. Und mit Torhüter Steven Deana, Verteidiger Igor Nganga und Flügelstürmer Marvin Spielmann zählen gleich drei frühere Aarauer Spieler zum Kader des FC Wil. In der Startelf mit dabei sind allerdings nur Deana und Nganga.

Ein Verlierer steht also schon vor der Partie fest: Der talentierte Spielmann trainiert zwar mit der ersten Mannschaft, kommt aber nicht auf Touren und ist momentan nur zweite Wahl. Man darf gespannt sein, ob er überhaupt zum Aufgebot der 18 Spieler zählen wird oder nicht.

Marvin Spielmann muss unten durch

Warum reicht es Spielmann nicht für einen Platz in der Startformation? «Marvin macht momentan einen Lernprozess durch und braucht noch Zeit», sagt Rueda. «Er hält den Ball oft zu lange. Er ist zwar schnell, geht aber zu wenig in die Tiefe. Für ihn ist die Situation alles andere als einfach. Sein Verhalten in den Trainings ist aber gut. Marvin gibt immer Vollgas.»

Rueda selbst fühlt sich wohl in Wil. Nach dem überraschenden Abgang beim FC Wohlen hat sich der Trainer beim Krösus der zweithöchsten Spielklasse gut eingelebt. Im ersten Spiel gab es für Rueda zwar eine 0:3-Klatsche in Winterthur, dann aber siegten die Ostschweizer der Reihe nach gegen Chiasso, Le Mont und den FC Schaffhausen.

Und dank dem Gewinn von neun Punkten aus drei Spielen hat der FC Wil nur noch einen Zähler Rückstand auf Aarau. Mit einem Sieg könnte Wil die Aarauer sogar überholen.