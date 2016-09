Nicht zuletzt haben die englischen Klubs das beste Argument auf ihrer Seite: Geld. Spieler wie Elneny, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen, überlegen bei einem Angebot aus der Premier League nicht zweimal und ziehen das Geld den sportlichen Perspektiven vor.

Mohamed Elneny hätte sich vor seinem Wechsel zu Arsenal bei seinem Landsmann und Freund Mohamed Salah erkunden können, wie es läuft: Salah wechselte zwei Jahre vor Elneny nach London, für 20 Millionen zu Chelsea. Er spielte ein paar Spiele, bis Trainer Mourinho ihn als «nicht profiwürdig» einstufte und aussortierte. Als Nachfolger verpflichteten die «Blues» für 30 Millionen den Kolumbianer Juan Cuadrado, weil dieser an der WM 2014 in Brasilien für Furore sorgte. Beide spielen längst nicht mehr bei Chelsea, mussten den nächsten «One-Hit-Wondern» weichen. Salah wurde erst nach Florenz, dann nach Rom verliehen. Wann ist es bei Elneny so weit?