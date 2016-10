Bei Minnesotas drittem Zu-null-Sieg in Folge traf Niederreiter Anfang des Schlussdrittels mit einem Handgelenkschuss nahe der Seitenbande zum 2:0. Zehn Minuten später leitete Bertschy, der in dieser Saison zum ersten Mal für Minnesota zum Einsatz gelangte und am Vortag noch ein Spiel in der AHL absolviert hatte, im gegnerischen Drittel das 4:0 ein. Nach der Partie wurde Bertschy wieder zum Farmteam Iowa zurückgeschickt.

Für Minnesota war es der sechste Sieg im neunten Spiel. Keeper Devan Dubnyk gelangte nach dem 5:0 gegen Boston und dem 4:0 gegen Buffalo zum dritten Shutout in Folge und stellte damit einen Klubrekord auf.

Die weiteren Schweizer gingen in den Samstagsspielen alle als Verlierer vom Eis. Mark Streit verlor mit den Philadelphia Flyers ein spektakuläres Spiel gegen die Pittsburgh Penguins. Unter anderem dank je zwei Treffern von Jewgeni Malkin und Sidney Crosby setzte sich Pittsburgh auswärts nach einem 0:2-Rückstand 5:4 durch.

Luca Sbisa und Sven Bärtschi bezogen mit den Vancouver Canucks die vierte Niederlage in Folge. Beim 2:5 gegen die Washington Capitals leistete Bärtschi im Mitteldrittel die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:3.

Weiter nicht auf Touren kommen die Nashville Predators, die beim 1:4 gegen die San Jose Sharks auch ihr fünftes Auswärtsspiel verloren. Beim einzigen Treffer Nashvilles Ende des zweiten Drittels zum 1:3 konnte sich Roman Josi seinen vierten Assist gutschreiben lassen. Denis Malgin verlor mit Florida bei den Buffalo Sabres 0:3.