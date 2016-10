Viel mehr als das sehenswerte Konter-Tor von Dominic Lammer hatte Co-Leader Zug nicht zu bieten. In diversen Szenen geriet er unter Beschuss der stürmischen, aber ineffizienten Davoser.

Die unüblich ungemütliche Zwischenbilanz der Bündner, die in der über 20-jährigen Ära von Arno Del Curto immer im Playoff-Feld vertreten waren, ist spürbar. Bereits neun Fehltritte haben die Lage verschärft, über Fehler wird öffentlich debattiert, der Frustfaktor ist nicht zu unterschätzen.

Nach der dritten Auswärtsniederlage in Serie in Bern (2:3) hatte Arno Del Curto vor einer Journalisten-Runde zum verbalen Rundumschlag ausgeholt. Nicht das an sich akzeptable Ergebnis beim Meister versetzte den Bündner Coach in Rage, sondern die "zwei geschenkten Tore" in der völlig missratenen Startviertelstunde. "Irgendwann habe ich genug!"

Im Zusammenhang mit seiner Equipe sprach er von Hasardeuren, die ihren jungen Keeper-Kollegen in Bedrängnis bringen würden. Die regelrechte Wutpredigt des impulsiven Engadiners verhallte nicht wirkungslos. Der sechsfache Meister-Trainer löste im Team eine Reaktion aus, in der Defensive liess der überaus disziplinierte HCD kaum Chancen zu.

Kritik am Torhüter wird für einmal keine aufkommen, Joren van Pottelberghe machte einen ausgezeichneten Job. Der 19-Jährige, der nach knapp zwei Wochen erstmals wieder von Beginn weg zum Zug kam, widerlegte mit seinen Interventionen zumindest gegen Zug den Eindruck eines Davoser Goalie-Problems.

Davos - Zug 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

4902 Zuschauer. - SR Fischer/Koch, Abegglen/Fluri. - Tor: 38. Lammer (Diem, Suri) 0:1. - Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Sciaroni) plus Spieldauer (Sciaroni) gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Martschini.

Davos: Van Pottelberghe; Schneeberger, Forster; Du Bois, Rahimi; Heldner, Paschoud; Kindschi; Sciaroni, Kousal, Ambühl; Marc Wieser, Lindgren, Axelsson; Simion, Corvi, Jörg; Kessler, Walser, Egli; Eggenberger.

Zug: Stephan; Diaz, Alatalo; Helbling, Grossmann; Schlumpf, Erni; Fohrler, Morant; Peter, Diem, Schnyder; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer.

Bemerkungen: Davos ohne Aeschlimann, Dino Wieser, Rampazzo (alle gesperrt), Zug komplett. 15. Pfostenschuss von Jörg. 18. Morant verletzt ausgeschieden. 60. (59:10) Timeout von Davos, danach ohne Goalie.