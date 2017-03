Die vier Schweizer Teilnehmer für die kommende Champions-League-Saison stehen nach dem Ausscheiden in den Playoff-Halbfinals von Lugano fest. Neben Qualifikationssieger Bern und dem Qualifikations-Zweiten ZSC Lions werden Davos und Zug die Schweizer Farben in der "abgespeckten" Champions League (32 statt 48 Teilnehmer) vertreten.

Das Quartett war bereits in der aktuellen Saison in der Champions League vertreten, in der noch sechs Schweizer Mannschaften teilnahmeberechtigt waren. Ausgerechnet der NLA-Vorletzte Fribourg-Gottéron sorgte dabei mit dem Halbfinalist-Vorstoss für das Schweizer Top-Abschneiden.

Bei den letzten Austragungen war die Teilnahme-Berechtigung nicht aufgrund der Leistungen in der Landesmeisterschaft und den Playoffs zusammengestellt worden. 26 der 48 Klubs waren als Gründer der Liga für die Teilnahme gesetzt, unter ihnen auch Fribourg-Gottéron.