Der zweite Auftritt der Schweizer in dieser Saison begann nicht schlecht, endete aber mit einer bitteren Enttäuschung. Das Team von Patrick Fischer und Tommy Albelin startete furios, ging nach bloss 259 Sekunden durch Yannick Herren in Führung, behielt bis zur 46. Minute die Nase vorn (2:1), kassierte dann aber innerhalb von 209 Sekunden zwei Gegentreffer. Beim 2:2-Ausgleich der deutschen fiel Gaëtan Haas in der Mittelzone zur Unzeit um, das 2:3 kassierten die Schweizer sogar mit einem Mann mehr auf dem Eis.

Die Niederlage gegen Deutschland stellte eine grosse Ernüchterung dar. Von den letzten sechs Partien gegen den Nachbar hatten die Schweizer fünf gewonnen. Diesmal jubelte am Ende Deutschland, obwohl es mit einer B-Auswahl gegen die Schweiz antrat. Aus jenem deutschen Team, welches sich im September die Olympia-Qualifikation gesichert hatte, spielte nur ein einziger Akteur - Felix Schütz, der Mittelstürmer der zweiten Sturmlinie.

Das Telegramm:

Deutschland - Schweiz 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Augsburg. - 4985 Zuschauer. - SR Iwert/Sir (GER/CZE), Hinterdobler/Kohlmüller (GER). - Tore: 5. Herren (Gaetan Haas, Martschini) 0:1. 26. Krämmer (Hospelt, Brandt/Ausschluss Corvi) 1:1. 38. Schäppi (Rod) 1:2. 46. Pföderl (Raedeke) 2:2. 49. Reul (Pföderl/Ausschluss Raedeke! und Strafe angezeigt) 3:2. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Deutschland, 4mal 2 plus 5 Minuten (Corvi) plus Spieldauer (Corvi) gegen die Schweiz.

Deutschland: Niederberger; Akdage, Reul; Björn Krupp, Kohl; Brandt, Krueger; Jonas Müller; Holzmann, Raedeke, Greilinger; Gogulla, Schütz, Hospelt; Pföderl, Fauser, Krämmer; Pietta, Ehliz, Flaake.

Schweiz: Robert Mayer; Loeffel, Blum; Grossmann, Dominik Schlumpf; Genazzi, Rathgeb; Schneeberger; Jérémy Wick, Froidevaux, Rod; Tristan Scherwey, Schäppi, Walker; Martschini, Gaetan Haas, Herren; Corvi, Simion, Jörg.

Bemerkungen: Schweiz ohne Tobias Stephan (Ersatztorhüter), Ambühl, Diaz, Geering, Gregory Hofmann und Praplan (alle überzählig). - Timeout Deutschland (58.); Schweiz (59.). - Schüsse: Deutschland 21 (7-8-6); Schweiz 31 (11-10-10). - Powerplay-Ausbeute: Deutschland 1/5; Schweiz 0/4 (ein Shorthander kassiert).

Augsburg. Deutschland-Cup. Samstag: Deutschland - Schweiz 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Kanada - Slowakei 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) n.P. - Rangliste (2 Spiele): 1. Slowakei 5. 2. Kanada 4. 3. Deutschland 3. 4. Schweiz 0. - Die letzten Spiele. Sonntag: Slowakei - Schweiz (13.00 Uhr). Deutschland - Kanada (16.30).