Obwohl die Viertelfinal-Qualifikation dank des Sieges über Lettland schon vor der Partie in trockenen Tüchern lag, dürften sich die jungen Schweizer besonders ärgern. Die Mannschaft von Thierry Paterlini belegt nun in der Gruppe A den vierten und vorletzten Rang.

Somit trifft die Schweiz am Donnerstag (19.30 Uhr) in der ersten K.o.-Runde auf Topfavorit USA. Die Amerikaner haben an den letzten acht Titelkämpfen sechsmal Gold gewonnen und zudem je einmal Silber und Bronze geholt.

Philipp Kuraschew hatte im Mitteldrittel auf Zuspiel von Nico Hischier postwendend die Führung der Slowaken ausgeglichen. Zu Beginn des Schlussabschnitts gerieten die Schweizer erneut ins Hintertreffen.