Auf den ersten Blick ist der Final auch ein «Clash of Cultures». Also eine Auseinandersetzung verschiedener Hockey-Kulturen. Zugs Harold Kreis (58) und Berns Kari Jalonen (57) sind zwar fast gleich alt. Aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Zumindest theoretisch.

Harold Kreis ist deutsch-kanadischer Doppelbürger, aufgewachsen im kanadischen Winnipeg, als Spieler zur Legende geworden in Deutschland, aber noch ohne Bunddesverdienstkreuz. Kari Jalonen ist Finne, aufgewachsen im finnischen Oulu, eine hochdekorierte Legende als Coach und Nationaltrainer (WM-Finalist 2016), geehrt mit dem höchsten Orden, den der Staatspräsident zu vergeben hat – eine Ehrung, die dem Bundesverdienstkreuz in Deutschland gleichkommt.

Der zweite Blick bringt Klarheit

Doch auf den zweiten Blick sehen wir, dass die Unterschiede gar nicht so gross sind. Winnipeg in der kalten Weizenprärie und Oulu, fast am Polarkreis, sind «Hockeytowns» in einem rauen Klima. Wer an diesen Orten gross geworden ist, glaubt an die traditionellen, guten Werte des Lebens und des Hockeys und gründet seine Philosophie als Bandengeneral auf diesen Tugenden.

Experimente? Nein. Harold Kreis und Kari Jalonen stehen für konservatives Hockeydenken. Und für Erfolg. Neun Meisterschaften haben die beiden gefeiert. Zweimal war Harold Kreis bei uns Meister (2006 in Lugano, 2008 in Zürich), siebenmal feierte Kari Jalonen in Finnland. Keiner hat also Grund, seine Philosophie zu überdenken.

Zwei echte Bandengeneräle

Harold Kreis und Kari Jalonen sind grosse Bandengeneräle und meisterhafte Verwalter des ihnen anvertrauten Talentes. Wie richtige Generäle bilden sie Schwerpunkte um die Entscheidung herbeizuführen. Getreu dem Motto: «Klotzen – nicht kleckern.» Kein anderer Coach hat in diesen Playoffs seine besten Spieler so extrem forciert wie Kari Jalonen.

Roman Untersander (28.38 Min) und Eric Blum (27:07 Min.) haben pro Spiel die längste Arbeitszeit von allen Playoff-Teilnehmern. Mark Arcobello (21:37 Min.) ist der am stärksten belastete Stürmer aller acht Playoff-Teams. Harold Kreis hat seinen besten Verteidiger (Raphael Diaz) und seinen besten Stürmer (Dave McIntyre) fast ebenso stark belastet.

Konservativer geht nicht

Dieses extreme Forcieren der Besten ist die konservativste aller Führungsmethoden. Der Nonkonformist Arno Del Curto, der selbst in den Playoffs keinem längere Eiszeiten als 21 Minuten pro Spiel zumutet, ist eine Ausnahme, ja ein Exot. Und wer mag einem Coach einen Vorwurf machen, wenn er von den besten, den teuersten Spielern am meisten verlangt? Niemand.

Der rollende Einsatz von vier Linien, die Verteilung der Belastung auf vier Formationen wird in der Theorie gelehrt und in der Praxis selten umgesetzt. Und hat nicht der «altmodische» Kreis soeben über den «modernen» Del Curto triumphiert?

Man soll im Frieden auseinandergehen

Auch im Umgang mit den Spielern sind sich Harold Kreis und Kari Jalonen sehr ähnlich. Nach aussen verteidigen sie ihr Personal durch alle Böden. Beide achten auf Detailarbeit und können in der Sache streng, ja unerbittlich sein. Aber sie beherzigen das «Gotthelf-Prinzip».

Der grosse Dichterfürst mahnt, der Mann dürfe sich niemals schlafen legen, bevor er mit seiner Gattin Frieden gemacht habe. Sonst werde aus einer kleinen Auseinandersetzung ein tiefes Zerwürfnis. Aufs Eishockey übertragen: Ein Coach sollte darauf achten, dass er die Kabine nie verlässt, bevor er Frieden gemacht hat. So sehr er einen Spieler auch zusammengestaucht haben mag – am Ende steht ein versöhnliches Wort und die Gewissheit, dass die Kritik nicht persönlich gemeint war. Hätte beispielsweise Doug Shedden dieses Prinzip beherzigt, wäre er heute noch Trainer des HC Lugano.

Jalonens Berner sind eigentlich unbesiegbar

Zug hat nur eine Chance, wenn es gelingt, Bern aus der taktischen Ruhe zu bringen. Kari Jalonen ist ein Hexenmeister der Spielkontrolle. Seine Berner sind unbesiegbar, wenn alles seinen gewohnten Gang nimmt.

Hat Harold Kreis, auch ein Zauberlehrling der Spielkontrolle, den Mut zum Experiment, beispielsweise zu einem «offensiven Überfall» im ersten Spiel? Kaum. Der Final wird also nicht zum einem «Kampf der Kulturen.» Weil sich die beiden Coaches zu ähnlich sind. Das könnte am Ende des Tages Berns Glück sein.