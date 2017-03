Rod wurde im Juni 2014 als Overall-Nummer 53 gezogen. Im vergangenen Sommer besuchte der 20-Jährige wie der schon in der NHL häufig eingesetzte Timo Meier das "Entwicklungs-Camp" der San Jose Sharks, kehrte danach aber in die Schweiz zurück. In seiner vierten NLA-Saison mit Genève-Servette realisierte Rod in 31 NLA-Spielen fünf Tore und insgesamt 14 Skorerpunkte.

Nach dem Ausscheiden im Playoff-Viertelfinal mit den Genfern wurde bekannt, dass Rod die Saison beim Sharks-Farmteam San Jose Barracuda in der American Hockey League (AHL) beenden wird.