Montreal hatte in den ersten zehn Spielen der Saison neun Siege gefeiert und einmal in der Verlängerung verloren. In Columbus lief jedoch von Anfang an alles schief. Nach dem ersten Drittel lagen die Kanadier 0:3 im Hintertreffen, nach dem zweiten 0:8. Vier der zehn Tore erzielte Columbus im Powerplay. Cam Atkinson, Nick Foligno, Scott Hartnell und Josh Anderson durften sich als Doppel-Torschützen feiern lassen, insgesamt verbuchten 16 (!) Spieler der Blue Jackets mindestens einen Skorerpunkt.

Die Canadiens kassierten zum fünften Mal in ihrer langen NHL-Karriere ein "Stängeli". Letztmals war ihnen dies in der Saison 1994/95 mit einem 1:11 gegen Detroit passiert. Höher als mit zehn Toren Differenz haben sie noch nie verloren.