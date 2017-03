Wie das Onlineportal desktopstories.ch berichtet, wird Dominic Nyffeler zu Beginn der nächsten Saison nicht mehr für die Mäuse des EHC Olten, sondern in den gelb-schwarz-roten Trikots des Clubs aus Pruntrut auflaufen. Offenbar hat der 24-Jährige gebürtige Zürcher bereits seine Unterschrift unter einen entsprechenden Vertrag gesetzt, der Transfer wurde aber noch nicht offiziell vermeldet, da im Jura zwei Torhüter, Ludovic Waeber und Elien Paupe, auf Einsatzmöglichkeiten in der nächsten Saison hoffen und sich diese in den Playoffs voll auf ihre Aufgabe konzentrieren sollen.

Die beiden Schlussmänner, die sich die Einsätze in dieser Saison geteilt haben, sind Leihgaben von Klubs aus der Nationalliga A, die in der NLB zu Spielpraxis kommen sollten.

Der 20-Jährige Waeber spielt seit seiner Juniorenzeit beim HC Fribourg-Gottéron, wo er allerdings noch nie in einem Meisterschaftsspiel zum Einsatz gekommen ist.