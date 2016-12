Die Argumente dafür, dass die Schweizer Nationalmannschaft an der nächsten WM wieder einen Schritt nach vorne macht, sind dünn gesät.

Ich bin zuversichtlich, dass wir in Paris einen Schritt nach vorne machen werden. Einerseits ist das Commitment und Engagement der Spieler, für unsere Nationalmannschaft und für Patrick Fischer zu spielen, vorhanden. Andererseits arbeitet Fischer sehr hart, um aus jedem Spiel die richtigen Schlüsse zu ziehen und unser System weiterzuentwickeln. Sehr wichtig auch: Verletzungen und die Ergänzung mit NHL-Söldnern spielen für Nationen wie die Schweiz eine grosse Rolle – ohne dass man diese beeinflussen kann.

Die WM-Silbermedaille von 2013 hat letztlich mehr geschadet als genützt, weil die Erwartungshaltung nun generell übertrieben gross ist.

Nüchtern betrachtet gibt es in unserer WM-Gruppe vier Plätze für die Viertelfinals. Drei davon sind seit einer gefühlten Ewigkeit von den Top-6-Eishockeynationen besetzt. Die Schweiz kämpft mit den restlichen vier Nationen um den letzten Viertelfinal-Platz. Dies ist die Realität und die wird sich kaum verändern. Der Viertelfinal ist immer unser Ziel. Dieses zu erreichen, ist alles andere als selbstverständlich. 2013 ist in Schweden alles perfekt aufgegangen. Ich denke, es ist im Bereich des Möglichen, dass wir in den kommenden Jahren wieder ein solch perfektes Turnier spielen können. Aber es muss in der kollektiven Wahrnehmung klar sein, dass wir nicht regelmässig solche Exploits erwarten können. Das wäre realitätsfremd.