Der Schweizer Stürmer setzte knapp zwei Minuten vor Schluss mit dem Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt unter den zweiten erfolgreichen Auswärts-Auftritt der Predators in der Achtelfinal-Serie gegen die Chicago Blackhawks. Er war nach einem sehenswerten Dribbling mit einem Handgelenkschuss erfolgreich.

Die Predators, die sich in der Western Conference als letztes Team für die Playoffs qualifizierten, führen damit in der Best-of-7-Serie vor den beiden Heimspielen in den Nächsten auf Dienstag und Freitag mit 2:0 Siegen.

Zweimal blieb Nashville gegen das beste Team der Regular Season im Westen bisher ohne Gegentor. Beim zweiten Sieg parierte Keeper Pekka Rinne 30 Schüsse, dazu liess er sich zum 2:0 und zum 4:0 zwei Assists notieren. Zweiter Matchwinner war Ryan Johansen mit einem Treffer und zwei Vorlagen.

Mit Roman Josi trug sich ein weiterer Schweizer in die Skorerliste ein. Der Berner Verteidiger stand am Ursprung des Führungstreffers in der 4. Minute. Yannick Weber, der dritte Schweizer im Team, verliess das Eis nach knapp 13 Minuten Spielzeit wie Josi mit einer Plus-1-Bilanz.