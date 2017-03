Gedraftet wurde Marner bereits ein Jahr früher. 2015 zieht ihn Toronto im selben Draft-Jahrgang wie Connor McDavid und Jack Eichel an vierter Position. Schon damals wird ihm eine grosse Zukunft vorausgesagt. Trotzdem muss er in der folgenden Saison nochmals den Gang in die kanadische Juniorenliga antreten, da er im Trainingscamp der Leafs im Herbst 2015 nicht zu überzeugen vermochte.

Zudem wird auch sein Körperbau bemängelt. Mit 1,78 Metern Grösse und 74 Kilogramm Körpergewicht wird er für die NHL als zu leicht befunden. Marner gibt später an, er sei bei seinem ersten Trainingscamp viel zu nervös gewesen. Also spielt der Stürmer die Saison 2015/16 bei den London Knights in der kanadischen Juniorenliga OHL (Ontario Hockey League) und skort in 57 Spielen 116 Punkte.