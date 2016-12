Was glauben Sie: Wie wären Sie in Langenthal aufgenommen worden?

(zögert) Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht schon den einen oder anderen gegeben hätte, der sich darüber genervt hätte, dass ich von Olten komme. Aber sie hätten auch schnell gemerkt und wären bestimmt froh gewesen, einen Spieler im Kader zu haben, von dem man weiss, zu welchen Leistungen er fähig ist.

Hatten Sie nebst Langenthal noch andere Angebote?

Ja, aber das ist nun passé. Ich bleibe in Olten.

Weitere Vereine von der NLB-Spitze?

Das sagen Sie (lacht).

Aber die NLA kam nicht mehr infrage?

Nein. Es war ja auch ein Zeichen meinerseits, als ich damals in Olten unterschrieben hatte und nicht bei einem NLA-Team. Die NLA wird nur wieder zum Thema, wenn wir mit Olten unsere Ziele erreichen (ballt die Faust).

Sobald öffentlich wurde, dass Sie mit Langenthal verhandeln, haben Sie auch einige Oltner wütend gemacht. Wie geht man damit um?

Das darf dich als Spieler nicht belasten. Das Verhandeln gehört zum Geschäft, da kann ich mich nicht dagegen wehren. Ich finde es schade, dass es in Olten so viele negativ denkende Leute gibt.

Woran liegt denn diese hohe Erwartungshaltung und dieser Negativismus?

Das müssen Sie vielleicht die Fans fragen. Ich weiss es nicht. Man hat seit x-Jahren das Ziel, NLB-Meister zu werden, endlich mal diese Ligaqualifikation zu bestreiten. Aber das sieht man als selbstverständlich an. Die anderen Vereine machen auch ihre Fortschritte und verstärken sich mit guten Spielern. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, aufzusteigen. Es muss vieles stimmen, dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Damit als Spieler umzugehen, dürfte extrem schwierig sein.

Ja, klar. Vor allem bekommst du es als Spieler mit – die Pfiffe, die Enttäuschung, das Raunen nach einem Fehlpass. Die Fans würden am liebsten perfektes Eishockey sehen, wie wir jedes Spiel dominieren, wenn möglich 10:0 gewinnen. Aber das ist nicht die Realität. Man kann nun mal nicht alle 48 Spiele gewinnen und schon im September den Pokal holen. Ich erlebe diese Einstellung hier in Olten als besonders extrem. Ich weiss nicht, warum so viele unzufrieden sind.

Wie reagiert ihr als Team darauf?

Wir versuchen natürlich, stets positiv zu bleiben, motivieren uns gegenseitig. Ich wünsche mir, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen, die Spieler, der Staff, die Fans. Wir müssen miteinander diesen Aufstieg anstreben und auf diesem Weg kann nicht alles perfekt sein.