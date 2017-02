Nach seiner Verletzung am Oberkörper Mitte Januar ist Josi noch stärker zurückgekehrt. Der Berner Verteidiger war Vorbereiter zum 1:0 in der 12. Minute sowie zum 2:2-Ausgleich durch Filip Forsberg in der 26. Minute. Seit seinem Comeback hat Josi in neun Partien vier Tore erzielt und sechs entscheidende Pässe gegeben.

Mann des Spiels war aber Filip Forsberg. Der 22-jährige Schwede, der auf Pass von Josi seinen ersten von insgesamt drei Treffern erzielte, hatte bereits vor zwei Tagen gegen die Calgary Flames (5:6 n.V.) einen Hattrick erzielt. Der linke Flügel ist der erste NHL-Spieler seit Alex Burrows im Januar 2010, dem in zwei aufeinanderfolgenden Partien jeweils ein Hattrick gelingt.