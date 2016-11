Der 24-fache Schweizer Internationale war einer der am meisten umworbenen NLA-Spieler mit auslaufendem Vertrag. Gaëtan Haas gilt als läuferisch stark und defensiv verlässlich.

Der Center begann seine NLA-Karriere in der Saison 2009/10 bei Biel und realisierte seither in 319 Spielen für die Seeländer 110 Skorerpunkte (42 Tore/68 Assists). In der laufenden Saison hält Haas bei fünf Toren und 16 Skorerpunkten nach 19 NLA-Spielen.