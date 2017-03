Fischer nominierte für die erste Testwoche mit den beiden Auswärts-Länderspielen gegen den WM-Gastgeber Frankreich (8. April in Amiens; 9. April in Cergy) Akteure der Viertelfinal-Verlierer (ZSC Lions, Lausanne, Genève-Servette und Biel) und vom Abstiegsrunden-Teilnehmer Kloten.

Bis zum ersten WM-Spiel am 6. Mai in Paris macht das Eishockey-Nationalteam zwei kurze Abstecher ins Ausland (Frankreich und Slowakei) und bestreitet während vier Wochen insgesamt neun Länderspiele, fünf davon in der Schweiz.

"Wir haben für die erste Woche eine gute Mischung an Spielern aufgeboten, die spielerische Elemente sowie Masse aufs Eis bringen", so Fischer. "Ich bin voller Vorfreude auf die intensive Vorbereitungszeit, nach der wir optimal vorbereitet nach Paris reisen werden."

Das Aufgebot. Torhüter (3): Lukas Flüeler (ZSC Lions), Jonas Hiller (Biel), Niklas Schlegel (ZSC Lions). - Verteidigung (7): Phil Baltisberger (ZSC Lions), Lukas Frick (Kloten), Patrick Geering (ZSC Lions), Joël Genazzi (Lausanne), Romain Loeffel (Genève-Servette), Christian Marti (ZSC Lions), Dave Sutter (Biel). - Stürmer (14): Cody Almond (Genève-Servette), Chris Baltisberger (ZSC Lions), Matthias Bieber (Kloten), Etienne Froidevaux (Lausanne), Gaëtan Haas (Biel), Yannick Herren (Lausanne), Fabrice Herzog (ZSC Lions), Denis Hollenstein (Kloten), Vincent Praplan (Kloten), Damien Riat (Genève-Servette), Kevin Romy (Genève-Servette), Reto Schäppi (ZSC Lions), Julian Schmutz Biel), Pius Suter (ZSC Lions). - Coach: Patrick Fischer; Assistenten: Tommy Albelin, Christian Wohlwend.