Es gibt Abende, da ist unser Eishockey die exakte Abbildung der Wirklichkeit. So war es am Dienstag in der Valascia. Der EV Zug gegen Ambri.

Das Spiel verläuft lange Zeit ganz genau so, wie wir uns die sportliche Auseinandersetzung zwischen reich und arm, zwischen einer der reichsten Städte der Welt gegen ein karges, weit abgelegenes Bergtal vorstellen.