An den entscheidenden Szenen - kurz vor und nach der zweiten Drittelspause innert 143 Sekunden - war Niederreiter stets beteiligt. Zum 2:1 (40.) und 3:1 (42.) lieferte er jeweils einen Assist, das 4:1 (43.) erzielte der offiziell beste Spieler der Partie selber. Niederreiters 15. Saisontor schien für Blues-Goalie Carter Hutton allerdings alles andere als unhaltbar.

Niederreiter befindet sich derzeit in starker Form. In den letzten sieben Partien gelangen ihm zehn Skorerpunkte, total hält er nun bei 36 (15/21). Zur Egalisierung seiner zweitbesten NHL-Saison benötigt Niederreiter noch einen Zähler. Kann er seine guten Leistungen konservieren, dürfte er auch die 43 Punkte aus der Vorsaison in den verbleibenden gut 30 Partien der Qualifikation locker überbieten.

Minnesota geht als Leader der Central Division und als bestes Team der Western Conference ins Wochenende des All-Star-Games. Die Wild holten aus den letzten 26 Spielen 44 von 52 möglichen Punkten und gewannen acht der letzten zehn Partien.

Mark Streit feierte mit den Philadelphia Flyers den dritten Sieg in Folge. Beim entscheidenden 2:1 gegen die Toronto Maple Leafs durfte sich der Berner Verteidiger den ersten Assist notieren lassen. Der Russe Roman Ljubimow verwertete nach Streits Schuss 2:37 Minuten vor Schluss den Abpraller zum Siegtor. Toronto hatte davor seit dem 30. November auswärts in elf Partien nie mehr in der regulären Spielzeit verloren.

Die NHL-Spiele aus der Nacht auf Freitag mit Schweizer Beteiligung: Minnesota Wild (mit Niederreiter/1 Tor und 2 Assists) - St. Louis Blues 5:1. New York Islanders - Montreal Canadiens 3:1. Philadelphia Flyers (mit Streit/1 Assist) - Toronto Maple Leafs 2:1. Nashville Predators (mit Weber, ohne Josi/verletzt) - Columbus Blue Jackets 4:3. Arizona Coyotes - Vancouver Canucks (mit Bärtschi und Sbisa) 3:0.