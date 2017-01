Mit zwei Treffern hatte Bärtschi vor zwei Tagen Vancouver gegen Colorado zum Sieg geführt, und auch gegen Arizona ebnete der Langenthaler dem Heimteam den Weg zum Erfolg. In der 10. Minute antizipierte Bärtschi einen Pass von Arizonas Verteidiger Kevin Connauton und traf zum Führungstreffer für die Canucks.

Für Bärtschi, der am Ende eine Plus-2-Bilanz aufwies, war es der vierte Treffer in den letzten drei Spielen und der elfte der Saison. Brandon Sutter und Bor Horvat erhöhten im Schlussdrittel auf 3:0, womit Vancouver zum fünften Sieg in Folge kam. Luca Sbisa stand knapp 20 Minuten für die Canucks im Einsatz.

Weniger Erfolg war Denis Malgin mit den Florida Panthers beim 1:4 gegen die Winnipeg Jets beschieden. Patrik Laine, der 18-jährige finnische Rookie, erzielte für die Jets ein Tor und einen Assist und legte damit im Rookie-Vergleich mit Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs wieder vor. Laine hält nun bei 21 Toren und 15 Assists.

Die Philadelphia Flyers ohne den nach wie vor verletzten Mark Streit unterlagen den New York Rangers 2:5.