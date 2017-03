Im Playout trifft das Team von Trainer Larry Huras ab dem Dienstag, 21. März auf Ambri-Piotta. Für Langnau und Kloten, das gegen Ambri 6:2 siegte, wird die Saison nach den drei noch folgenden Partien in der Abstiegsrunde vorbei sein. Die beiden Mannschaften haben sich den Platz für die kommende NLA-Saison mit den Siegen vom Samstag gesichert.

Der Sieg, der für die SCL Tigers gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt war, besass gar noch historische Ausmasse. Letztmals hatten sie vor 125 Partien oder am 6. Oktober 2012 eine Auswärtspartie gewonnen, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Beim zweiten Shutout von Ivars Punnenovs in dieser Saison schoss der Finne Eero Elo in der 43. Minute den einzigen Treffer der Partie.

Kloten feierte gegen Ambri einen problemlosen Erfolg. Für die Differenz sorgten die Zürcher Unterländer im Mitteldrittel, als Matthias Bieber, Romano Lemm und zweimal Daniele Grassi ihr Team innerhalb von 14 Minuten mit 4:0 in Führung brachten.

Resultate und Tabelle:

Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Kloten - Ambri-Piotta 6:2 (0:0, 4:0, 2:2). - 4139 Zuschauer. - SR Mandioni/Massy, Gnemmi/Obwegeser. - Tore: 25. (24:24) Bieber (Genoway) 1:0. 25. (24:59) Lemm 2:0. 30. Grassi 3:0. 39. Grassi 4:0. 44. Trisconi (D'Agostini) 4:1. 52. (51:56) Lemm (Sheppard, von Gunten) 5:1. 53. (52:20) Cunti (Praplan) 6:1. 59. Berthon (Collenberg, Ngoy) 6:2. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Shore; Pesonen.

Kloten: Boltshauser; Sanguinetti, Ramholt; Gähler, Frick; von Gunten, Back; Harlacher; Grassi, Shore, Sheppard; Praplan, Cunti, Hollenstein; Genoway, Obrist, Bieber; Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Homberger.

Ambri-Piotta: Zurkirchen (ab 41. Descloux); Ngoy, Jelovac; Fora, Gautschi; Berger, Trunz; Collenberg; Stucki, Hall, Pesonen; D'Agostini, Emmerton, Monnet; Guggisberg, Fuchs, Lauper; Duca, Lhotak, Berthon; Trisconi.

Bemerkungen: Kloten ohne Gerber, Stoop, Weber und Leone, Ambri-Piotta ohne Zgraggen (alle verletzt und Mäenpää (überzähliger Ausländer). Pfostenschuss Praplan (7.).

Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). - 5978 Zuschauer. - SR Fischer/Stricker, Abegglen/Kaderli. - Tor: 43. Elo (Nüssli, Huguenin) 0:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Elo.

Fribourg-Gottéron: Benjamin Conz; Rathgeb, Picard; Stalder, Schilt; Leeger, Marc Abplanalp; Glauser; Sprunger, Cervenka, Birner; Marchon, Mauldin, Mottet; John Fritsche, Rivera, Tristan Vauclair; Caryl Neuenschwander, Chiquet, Neukom; Daniel Steiner.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Huguenin, Lashoff; Weisskopf, Flurin Randegger; Seydoux; Kuonen, Macenauer, Nils Berger; Elo, Albrecht, Nüssli; Dostoinow, Pascal Berger, Sven Lindemann; Claudio Moggi, Schirjajew, Roland Gerber; Lukas Haas.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Loichat, Flavio Schmutz (alle verletzt) und Vesce (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Yves Müller und Stettler (beide verletzt). - Pfostenschuss Picard (13.). - Timeout Fribourg-Gottéron (60.).

1. SCL Tigers 3/68 (131:157). 2. Kloten 3/65 (150:173). 3. Fribourg-Gottéron 3/54 (137:179). 4. Ambri-Piotta 3/48 (117:174). - Fribourg und Ambri-Piotta bestreiten das NLA-Playout, SCL Tigers und Kloten gerettet.