Goalie Sandro Zurkirchen hat bereits verkündet, die Leventina per Saisonende zu verlassen. Für Ambri wird nun die Goaliefrage zur Schicksalsfrage: Wird es möglich sein, im Abstiegskampf mit einem Torhüter zu bestehen, der in Gedanken schon ganz woanders ist? Die Antwort ist klar: nein. Eine Mannschaft mit so wenig Talent wie Ambri kann wichtige Spiele nur mit einem überdurchschnittlichen Schlussmann gewinnen, der mit Kopf und Herz, Leib und Seele bei der Sache ist.

Descloux statt Zurkirchen?

Trainer Hans Kossmann (oder allenfalls sein Nachfolger) hat die Möglichkeit, den talentierten Gauthier Descloux (20) jetzt schon und nicht erst nächste Saison zur Nummer eins zu machen und Sandro Zurkirchen unter die Wolldecke zu stecken. Bisher hat er dieses Ansinnen beharrlich mit dem knurrigen Argument «Ich muss Spiele gewinnen» abgelehnt. Spätestens seit Sandro Zurkirchens Fehlgriffen gegen Langnau ist es Zeit, die Meinung zu überdenken.

Langnau hat in Ambri nach zwei Niederlagen de suite (gegen Biel und Servette) die erste Krise seit der Amtsübernahme von Heinz Ehlers verhindert und darf weiterhin auf die Playoffs hoffen. Ambri verbleibt am Tabellenende. Wenn wir am 25. Februar zurückblicken, werden wir erkennen, dass dieses 2:3 gegen Langnau «Matthäi zum Letzten», das Ende aller Hoffnungen und der Beginn einer langen Agonie war.