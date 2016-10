Wäre der grosse Geo Mantegazza (88) bloss ein schlauer Immobilienhändler, dann wäre es ihm nicht gelungen, ein Milliarden-Imperium aufzubauen. Erst visionäre Geschäftsmodelle haben ihn zu einem der reichsten Schweizer gemacht. Hätte er nur Geld in den HC Lugano gepumpt, wäre daraus nie das «Grande Lugano», das Tessin nie das «Silicon Valley» unseres Hockeys geworden.

Im Frühjahr 1982 kehrte Lugano in die NLA zurück. Präsident Geo Mantegazza wusste, dass er nur mit Geld die Titanen der Deutschschweiz nicht würde herausfordern können. Und so zettelte er eine Revolution an. Er ermächtigte Trainer John Slettvoll, ohne Rücksicht auf Rang, Namen und Beziehungen das Leistungsprinzip durchzusetzen. Das Grande Lugano gewann ab 1986 in fünf Jahren vier Titel. Unvergessen bleiben die Klagen eines grossen Stars aus der alemannischen Schweiz über die Härte des Sommer- und des Eistrainings in Lugano: «Es ist so brutal anstrengend, dass ich den Trainer umbringen möchte.»

Im Eishockey wird im Tessin ein Kulturkampf ausgetragen. Altreich, konservativ und mächtig gegen neureich, kreativ und aufmüpfig. Das alte Geld, die konservativen Kreise, die Holz-, Vieh- und Kaffeehandel-Dynastien finanzieren Ambri. Präsident und CVP-Ständerat Filippo Lombardi personifiziert diese alte, politisch gut vernetzte Elite. Die neureichen Aufsteiger, die ihre Vermögen in der Nachkriegszeit gemacht haben, die Immobilienhändler, Advokaten und Bankiers aus dem Südtessin scharen sich um Lugano. Präsidentin Vicky Mantegazza (51), die Tochter des grossen Geo, personifiziert diese Kultur. Es konnte nicht sein, Lugano allen Ruhm zu überlassen. Also rüstete Ambri im Laufe der 1980er-Jahre nach. Im Frühling 1999 trafen sich Ambri und Lugano im Playoff-Final, den Lugano gewann.