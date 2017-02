Seine Welt war lange das Tessin. Dort absolvierte er eine Lehre als Heizungs- und Sanitärmonteur. Dort war er auch als Defensivspieler für Chiasso, Locarno, Bellinzona und Lugano im Einsatz.

Später wurde er Trainer. Erst in Locarno, dann in Lugano, wo er im Frühjahr 2013 den Konkurs des Klubs erlebte. Ein Jahr später wechselte Tami zum Schweizerischen Fussballverband. Für Aufsehen sorgte er, als er mit der U21 an der EM 2011 den zweiten Platz erreichte.

Als ein Nachfolger für Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld gesucht wurde, warf Tami seinen Hut in den Ring. Aber ihm fehlte trotz seines Leistungsausweises die Lobby im Verband. Im Januar 2015 löste er Michael Skibbe als Trainer von GC ab.