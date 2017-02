Fourcade muss und will sich dafür nicht rechtfertigen. Er steht zu seinen Worten und Taten. Auch abseits der Loipe. Und er scheut keinen Konflikt. Als im Dezember die Tragweite der McLaren-Enthüllungen über russisches Staatsdoping auch für den Biathlon-Sport greifbar wurde, drohte er als Rädelsführer mit einem Rennboykott der Athleten, sollten die Russen nicht konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. «Ich werde Athleten, welche die Regeln brechen, niemals akzeptieren. Man muss konsequent mit dem Finger auf Betrüger zeigen», sagt Fourcade zu diesem Thema. Am liebsten wären ihm lebenslange Sperren für alle Doper.

Das forsche Auftreten bescherte Fourcade einerseits Todesdrohungen von russischen Fans, zwang aber letztlich den Biathlon-Verband zu Zugeständnissen und der Einbindung der Athleten ins weitere Vorgehen.

Resistent gegen Druck

Martin Fourcades Überlegenheit basiert auf einer einzigartig ausbalancierten Stärke am Schiessstand und in der Loipe. Klappt es für einmal beim Schiessen nicht wie gewünscht, dann zapft er ganz einfach seine läuferischen Reserven an. Halten seine Gegner beim Langlauf mit, dann schafft er die Differenz mit dem Gewehr, vorzugsweise beim allerletzten Stehendschiessen. Legendär ist seine Stressresistenz. Je grösser der Druck, der scheinbar auf ihm lastet, desto mehr trumpft er auf. «Druck motiviert mich», lautet seine banale Antwort. Als wäre das alles so einfach.

Die einzigartige Ausgeglichenheit ermöglicht es Martin Fourcade auch, während der Rennen virtuos auf der Tastatur der taktischen Möglichkeiten zu spielen – gerade im Kampf Mann gegen Mann. Er findet für jede Situation im Wettkampf eine Lösung. Bei der Wahl, wo genau er die Differenz zum Rest des Feldes legen will, scheut der Franzose kein Risiko. Und mit jedem Sieg steigt seine Selbstsicherheit. «Sein engster Betreuer staunt selbst immer wieder ab Martin. Er macht einfach immer wieder intuitiv das Richtige», sagt Matthias Simmen.