Für das Internationale Olympische Komitee (IOC) war es so etwas wie «Business as usual». Am 12. Januar gab das IOC die Dopingsünder Nummer 102 bis 109 aufgrund von Nachkontrollen von Proben der Sommerspiele in Peking und London bekannt.

Wie üblich die Hälfte davon aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und mit altbekannten verbotenen Substanzen, die dank verfeinerter Messmethoden neuerdings erkannt werden.

Aber da war noch mehr! Mit den Gewichtheberinnen Lei Cao, Xiexia Chen und Chunghong Liu gab es in Peking auch drei einheimische Betrüger.