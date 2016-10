Seit der Europameisterschaft im Sommer nehmen die beiden Seiten einen erneuten Anlauf zur Annäherung. Das Turnier in Frankreich war ein gelungener Balztanz der Mannschaft. Das 2:0 gegen Portugal ein erstes Date. Verhalten zwar, aber immerhin: ein Date, nach dem beide Seiten Schmetterlinge verspüren. Und nun in Ungarn, die erste Belastungsprobe für das zarte Beziehungspflänzchen: Ein unangenehmer Gegner, die Schweiz hat mit dem furiosen Auftakt in die WM-Qualifikation hohe Erwartungen geschürt und mehr zu verlieren als zu gewinnen.

Vladimir Petkovic versuchte im Vorfeld alles, die Liebe weiter wachsen zu lassen: Er setzte in der Innenverteidigung auf die Karte «Jugend» (Elvedi statt Klose) und weiter vorne auf geballte Offensive: Shaqiri, Embolo, Mehmedi, Seferovic – dieses Quartett weckte die Lust auf heissen Angriffsfussball. Also das, was der Fussballfan sehen will und was Petkovic seit Amtsantritt verspricht.

Doch das mit Petkovic und dem Halten von Versprechen ist so eine Sache: So offensiv, wie er die Mannschaft bestückt hat, so zurückhaltend liess er sie agieren. Der Wille, mit dem Rückenwind aus dem Portugal-Spiel mit aller Macht den nächsten Sieg einzufahren, war nicht sichtbar. Fast ein bisschen Etikettenschwindel also.