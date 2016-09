Im Dezember 2014 holt Basel ein 1:1 in Liverpool und qualifiziert sich für die Champions-League-Achtelfinals, die «Reds» scheiden aus. Phasenweise spielt Rot-Blau das Heimteam an der Anfield Road an die Wand – «Staunen über den stilsicheren Auftritt der Schweizer», schreibt der «Guardian». Fussballreporter David Hytner: «Dieses Spiel hat die Menschen endgültig aufhorchen lassen. Basel kommt nach Liverpool und versteckt sich nicht, nein, sie spielen einfach nach vorne. Das machen sonst nur die ganz Grossen, das war sehr beeindruckend.» 2011, nach dem 3:3 in Manchester, gilt der FCB auf der Insel noch als lästige Fliege. Mittlerweile, so Hytner, sei der Respekt gross. «Es war ein grosses Thema, als Arsenal in eine Gruppe mit Basel gelost wurde.»

Arsenal, heute Basels Gastgeber in der Champions League. Für Heusler einer dieser fünf, sechs Vereine, die er seit Kindsbeinen kennt. «Dass wir nun nach allen anderen Topklubs auch gegen Arsenal spielen dürfen, ist ein Geschenk.» So, wie jeder Besuch des FCB im Schlaraffenland des Fussballs ein Geschenk ist: Die Anhäufung von Topklubs und Topstars, die einzigartige Vermarktung und die Ausgeglichenheit an der Spitze heben die Premier League ab von den anderen Topligen. Nicht nur in Sachen Unterhaltung, auch finanziell bewegt sich England längst in eigenen Sphären.

Was das für das Gastspiel des FC Basel im Emirates Stadium heisst? «Die Chancen auf einen erneuten Exploit sind sicher nicht grösser geworden», sagt Heusler. Und fügt an: «Aber auf dem Platz regiert zum Glück nicht immer die Logik.»