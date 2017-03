Wie Hingis – und auch Belinda Bencic – hat Masarova Wurzeln in der Slowakei. Vorbild der 1,86 Meter grossen Baslerin ist aber Roger Federer, der wie sie im TC Old Boys Basel gross wurde.

Im letzten Jahr gewann Masarova in Roland Garros das Turnier der Juniorinnen und trat damit in die Fussstapfen von Martina Hingis, die 1993 und 1994 in Paris triumphiert hatte. Belinda Bencic siegte dort 2013.

Masarovas Mutter und Trainerin Marivi ist Spanierin, Vater Peter, der in Basel eine Arztpraxis betreibt, kam in der Slowakei zur Welt. Rebeka hat zwei Brüder (David und Mojzis) und zwei Schwestern (Viginia und Veronika), die alle älter sind als sie.

Sechs Jahre lebte die Mutter mit den Kindern in Barcelona, ehe die Familie im Sommer 2014 nach Basel zurückkehrte. Deswegen spricht Masarova neben Spanisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch und Englisch auch noch Katalanisch.

Bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour hat Masarova im letzten Sommer mit einer Wildcard in Gstaad auf Anhieb die Halbfinals erreicht und ist bereits die Nummer 314 der Welt. Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt ist von Masarovas Potenzial überzeugt: «Selten habe ich in den letzten Jahren eine so gute Verbindung aus Grösse, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ballgefühl, Fleiss und Wille gesehen wie bei ihr.» Übrigens: Am Montag wohnte Masarova dem Cortège bei. Offenbar ist sie wie Roger Federer ein Anhänger der Basler Fasnacht. Noch so eine Parallele. (sih)

Lynn Gerhart (15)

Kunstturnen

Eine wie sie hat es noch nie gegeben. Und das heisst etwas. Schliesslich prägten und prägen Ariella Kaeslin und Giulia Steingruber das Schweizer Kunstturnen. Die Zürcherin Lynn Gerhart wurde im letzten Jahr als 14-Jährige Vize-Europameisterin im Mehrkampf. Es ist der grösste Erfolg der Geschichte einer Schweizer Turnerin im Juniorenbereich.

Im letzten Sommer durfte Gerhart – Paradedisziplin Schwebebalken – zur Elite wechseln. Heisst: Training in Magglingen. Unter anderem mit Steingruber. Heisst: Wohnen in Evilard (Biel), bei einer Gastfamilie.