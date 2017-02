PRO von Etienne Wuillemin, Ressortleiter Sport

«Die ganze Welt wird Federer auf ewig verehren»

Kaum jemand schaffte es, auf dem Höhepunkt abzutreten. Auch wenn der Gedanke schmerzt, ein Abschied 2017 wäre für Federer das Beste

Die ganze Welt hatte diesen einen Wunsch: Roger Federer noch einmal in Siegerpose zu sehen. Jetzt jubeln die Federer-Fans aller Erdteile, weil der Maestro unseren Wunsch erfüllt hat.

Doch dieser Triumph an den Australian Open hat einen Haken. Er ist nun der Massstab für den Rest seiner Karriere. Seit dem vergangenen Sonntag kann Federer nur noch verlieren. Eigentlich wissen wir es alle: Einen besseren Zeitpunkt, um aufzuhören, wird es nie mehr geben.

Auf dem Höhepunkt abtreten? Das haben nur die allerwenigsten geschafft. Eines ist klar: Die ganze Welt wird Federer auf ewig verehren und vermissen. Egal, wie lange er noch spielt. Aber auch wenn für ihn keine Gesetze gelten, ein Körnchen Wahrheit ist eben doch dran: Der letzte Eindruck zählt. Auch bei Federer.

Wir alle sassen am Sonntag mit Tränen in den Augen vor dem Bildschirm. Wir sahen die bewegenden Emotionen, wir spürten die Grossartigkeit dieses Moments. Roger ist endlich wieder auf dem Thron. Da, wo er hingehört. Da, wo niemand sonst etwas zu suchen hat.

Sein grösster Rivale und «Doch-einbisschen-Freund» Rafael Nadal stand neben ihm mit leeren Augen. Was gab uns dieser Augenblick alles zurück! Er entschädigte für viele Jahre des ewigen Leidens. Immer wieder trieb der spanische Stier Federer und seine Fans in den unzähligen Finals zur Verzweiflung. Jetzt ist wieder alles anders. So, wie es sein muss.

Hollywood hätte diese Story bestimmt nicht erzählt. Viel zu unrealistisch, viel zu kitschig. Auch wenn wir uns kneifen, es wird lange dauern, bis wir die Dimension dieses Titels wirklich begreifen. Es ist wahr: der grösste Sportler der Geschichte ist zurück.

Natürlich, der Gedanke tut höllisch weh. Eine Sportwelt ohne Roger Federer – das ist undenkbar! Doch der Tag des Grauens wird kommen. Federers Grazilität ist unvergänglich. Das darf er uns im Jahr 2017 gerne noch beweisen. Es ist sein Jahr. Sein Jahr des Abschieds. Die Tränen werden uns wieder ins Gesicht schiessen. Aber immerhin mit dieser Gewissheit: Unser Meister ist und bleibt das grösste Genie auf dem Platz. Bis zum letzten Tag. Alles andere wäre unerträglich.

KONTRA von Simon Häring, Sportredaktor

«Warum darf Arbeit nicht einfach einmal Spass machen?»

Roger Federer hat Freude am Spiel, den Reisen und den Emotionen. Und er muss niemandem mehr etwas beweisen.

Stellen Sie sich vor, Sie gehören in ihrem Beruf zu den zehn Besten der Welt. Stellen Sie sich vor, dass Sie an einem guten Tag selber der Beste der Welt sind. Und jetzt stellen Sie sich noch vor, dass Ihnen das alles auch noch Spass macht. Wenn das alles auf Sie zutrifft, sind Sie wahrlich ein glücklicher Mensch. Vielleicht heissen Sie sogar Roger Federer. Klar sind Siege wichtig. Aber für ihn, der alles gewonnen hat, sind Emotionen und Freude viel wichtiger. Warum darf Arbeit nicht einfach einmal Spass machen?

Klar wäre es für Federer auf Dauer unbefriedigend, früh auszuscheiden. Klar müsste er über die Bücher, wenn er plötzlich auf einem Aussenplatz spielen müsste, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber wieso muss sich jemand, der in seinem Beruf noch immer zu den Besten gehört, dauernd rechtfertigen? Einer, der noch immer Rekorde aufstellt? Einer, der noch immer die Massen mobilisiert? Einer, dessen Ansporn es auch ist, den Menschen Freude zu bereiten?

Federer sagte einmal folgenden Satz: «If you’re great at anything, make it everything.» Er selber, der einst als trainingsfaul galt, hat es im Tennis gefunden. Nur, weil er es zu seinem «Everything» gemacht hat, ist er jetzt der erfolgreichste Spieler der Geschichte. «Ich weiss, dass ich in meinem Leben wohl nie mehr etwas so gut kann wie Tennis spielen», sagt er vor den Australian Open zum Schweizer Fernsehen. Manch einer vermutet nun ein Klammern. Aber Federer hat längst vorgesorgt. Mit seiner Stiftung, mit der Agentur «Team 8» und mit seinen Werbedeals, die weit über den Tag seines Rücktritts Bestand haben. «Mir wird nicht langweilig», sagt er. Und schliesslich ist er Ehemann und Vater.

Die Neidgenossen haben oft genug geunkt, Federer habe den richtigen Zeitpunkt verpasst, er zerstöre sein Vermächtnis. Dass Muhammad Ali seine letzten Kämpfe verlor und im «Drama auf den Bahamas» im Box-Exil eine Demontage erlebte, hat seinem Ruf auch nicht geschadet. Andre Agassi verlor seinen letzten Match gegen B. Becker – Benjamin, nicht Boris. Daran erinnert sich kaum mehr jemand. Eigentlich sticht nur ein Argument: Viel triumphaler als mit einem Sieg nach Verletzung und gegen den Erzrivalen kann eine Karriere gar nicht enden. Aber wer hätte vor zwei Wochen gedacht, dass Federer in Melbourne gewinnt?