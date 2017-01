Carlo Janka selbst spricht von einem Rätsel. Nirgendwo sonst ist der 30-Jährige so erfolgreich wie in Wengen. Achtmal stand er schon auf dem Podest, siegte zweimal in der Kombi und einmal in der Abfahrt.

«Dabei kommt mir die Strecke am Lauberhorn gar nicht entgegen.» Er meint damit vor allem flache Abschnitte, wo Fähigkeiten als Gleiter gefragt sind. Und davon gibt es am Lauberhorn viele. «Warum und wieso hier Dinge funktionieren, die an anderen Orten viel schwieriger sind, ist ein grosses Rätsel. Doch ich denke gar nicht darüber nach, sondern bin einfach froh, dass es so ist.»

Wir versuchen trotzdem, eine Antwort zu finden, warum Janka der Mister Lauberhorn ist.

Einen ersten Tipp gibt Bruno Kernen, der die Abfahrt am Lauberhorn 2003 gewinnen konnte. «Wenn man als Athlet an eine Strecke kommt, auf der es einem läuft, gibt das einen Grundoptimismus, der unbezahlbar ist.» Janka steht in Wengen mit Selbstvertrauen am Start, mit dem Wissen, dass er hier gewinnen kann – jedes Rennen.

«Während man auf Strecken, die einem nicht liegen, lange nach den Gründen sucht, warum das so ist, kann man sich auf den Lieblingspisten viel schneller um Details kümmern. Man kann kleine Korrekturen vornehmen, statt das Ganze zu verändern», sagt Kernen. Wenn ein Athlet früh ein gutes Gefühl für eine Strecke aufbaut, profitiert er in den folgenden Jahren davon. Janka siegte am Lauberhorn 2009 in der Kombi. Es war gleichzeitig sein erster Weltcupstart in Wengen.

Auch in der Super-Kombination von Wengen 2015 triumphiert Janka: