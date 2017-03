Der französische Stürmer mit kamerunischen Wurzeln stellte sich in den letzten Wochen auch den letzten Premier-League-Teams so richtig vor. Die Medien auf der Insel sind heute voll des Lobes für den Jüngling. Darum erklärte Monaco-Vize-Präsident Vadim Vasilyev nach dem Sieg deutlich: «Wir wollen ihn behalten. Er kommt aus unserer Jugend, er hat unsere DNA.» Tatsächlich kam er früh von seinem Geburtsort in Bondy im Nordosten von Paris ins Fürstentum.

Rekorde am Laufmeter gebrochen

Ob es klappt, Mbappé im Sommer halten zu können? Arsenal bestätigte das Interesse und auch anderen Topklubs wollen den Jungstar. Manchester City bot schon im letzten Jahr angeblich 40 Millionen Euro. Monaco lehnte ab.

Mehr wurde für einen 17-Jährigen noch nie offeriert. Überhaupt knackt der Angreifer einen «Jüngster»-Rekord nach dem anderen.

Im Dezember 2015 war er mit 16 Jahren und 347 Tagen der jüngste Spieler, der je für Monaco eingesetzt wurde. Er löste Thierry Henry ab, der die Bestmarke 21 Jahre lang hielt.

Im Februar 2016 wurde Mbappé jüngster Torschütze des Klubs mit 17 Jahren und 62 Tagen. Auch hier unterbot er Henry.

Im Dezember 2016 gelang ihm im Ligacup der erste Hattrick. Monaco wartete in diesem Wettbewerb seit 1997 und Sonny Anderson auf drei Tore eines Spielers.

Vor einer Woche wurde Mbappé mit mittlerweile 18 Jahren der jüngste Spieler seit 30 Jahren, der in der Ligue 1 zehn Tore erzielte.

Mit dem 2:1 gegen Manchester City im Hinspiel der CL-Achtelfinals wurde er zum zweitjüngsten Franzosen (nach Karim Benzema), der je in der Königsklasse traf.

Blau-weiss-rot gewählt

Das weckt Begehrlichkeiten. Besonders heikel kann es werden, wenn der Vater Wilfried als Berater fungiert. So warnte dieser im Oktober: «Wenn mein Sohn zu wenig spielt, werde ich einen Wechsel im Januar-Transferfenster anstreben.» Die Reaktion von Monaco-Trainer Leonardo Jardim? Er liess Mbappé im nächsten Spiel gegen Toulouse 90 Minuten auf der Bank – und wechselte ihn auch nicht ein, als sich die 1:3-Niederlage abzeichnete.

Best-of-Video der Tricks und Tore von Kylian Mbappe 2017: