Es wäre verständlich, würden ihn die Fragen allmählich langweilen. Vor jedem Spiel heisst es: Uli Forte, ist dem FC Zürich der Aufstieg noch zu nehmen? Gefühlt liegt seine Mannschaft seit Saisonbeginn einsam und uneinholbar an der Spitze der Challenge League und auf dem Aufstiegsplatz.

Und so wird der Trainer wenig überraschend auch vier Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Aarau gefragt: Uli Forte, wer oder was kann den FCZ noch an der sofortigen Rückkehr in die Super League hindern? Forte lächelt nachsichtig und sagt: «Es kann alles passieren, wir haben schon die unglaublichsten Dinge erlebt.»

Wie wahr! Sechs Jahre erst sind es her, seit sich in der Challenge League der vermutlich unglaublichste Umsturz aller Zeiten ereignet hat. Sieben Runden vor Schluss lagen der FC Lugano (58 Punkte) und der FC Vaduz (52) so deutlich vor Servette (44) und Lausanne-Sport (44), dass es keine Zweifel mehr gab, wer den direkten Aufstieg und den Barrageplatz unter sich ausmachen würde. Doch am Ende stieg Lausanne (65) auf, Servette (62) spielte sich gegen Bellinzona erfolgreich in die Super League und Lugano (62) und Vaduz (60) schauten in die Röhre.

Der Grund für das Nachlassen

Auch wenn damals Lausanne in sieben Spieltagen nicht weniger als 17 Punkte mehr als Lugano holte, ist es schwer vorstellbar, dass der FC Zürich seinen Vorsprung von neun Punkten auf Xamax noch einbüssen könnte. Zumal er noch das Nachholspiel am 4. Mai in Aarau in der Hinterhand hat.