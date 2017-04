Riesiges Interesse

Das gilt auch für die mediale Begleitung. Die Liga erhält für die Fernsehrechte pro Jahr 70 Millionen Euro, was über dem Doppelten von dem liegt, was die Swiss Football League bekommt. Die Medien seien mit Live-Übertragungen, Analysen und Magazinen um ein Vielfaches präsenter als in der Schweiz, sagt Weiler. «Wenn man verliert in diesem Geschäft, dann muss man gut argumentieren und vielerorts erklären, warum man verloren hat.»

Was natürlich ein gesundes Selbstvertrauen bedingt und zusätzlich an den Energiereserven zehrt. «Freizeit kenne ich schon länger kaum mehr. Man ist gedanklich 24 Stunden an dieses Business gefesselt», sagt Weiler. Der Druck ist riesig. «Zum Siegen gibt es für einen Trainer kaum eine Alternative. Es ist der Wahnsinn: Wenn du verlierst, kaust du beinahe drei Tage lang an der Niederlage herum. Wenn du gewinnst, freust du dich vielleicht drei Stunden, ehe du dich bereits auf die nächste Partie fokussierst.» Am Sonntag bestreitet Anderlecht − als Leader vier Punkte vor Brügge − gegen Gent schon das 48. Pflichtspiel.