Und man gewöhnte sich an dieses Bild. Auch, weil Ammann und Cologna zwei Sportler sind, die ihre Ambitionen in der Öffentlichkeit deutlich machen. Beide fordern von sich, dass sie an Titelkämpfen um den Sieg mitreden. Und bis vor kurzem hielten sie Wort. Qualität nach dem Motto: «Wo Cologna draufsteht, ist auch Cologna drin.» An den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver wie auch an den Winterspielen 2014 in Sotschi feierte die Schweiz dank diesem Duo mehr Goldmedaillen bei den Nordischen als bei den Alpinen.

Für Simon Ammann bleibt nur das Mitleid

Doch spätestens in diesem Winter hat der Wind resolut gedreht. Während es im Langlauf oder Skispringen bislang keinen einzigen Sieg zu feiern gab, schwangen sich Lara Gut, Beat Feuz oder Wendy Holdener zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Wir sind wieder eine Skifahrernation! Die WM in St. Moritz geriet zur Party, für die Nordischen bleibt höchstens der Blues, für unseren einstigen Goldjungen Simon Ammann bei vielen sogar nur das Mitleid.

Nach dem Sonnenschein im mondänen St. Moritz, eingetaucht in ein rot-weisses Fahnenmeer, nun also die Titelkämpfe im weit entfernten, kalten und düsteren Lahti in der finnischen Pampa. Und während es noch vor nicht allzu langer Zeit bei Ammann und Cologna hiess: «Medaille angesagt, Medaille gemacht!», so ist den beiden Schweizer Aushängeschildern und einzigen realistischen Medaillenkandidaten für Lahti diesmal nur die Rolle der Sorgenkinder zugeteilt.

Simon Ammann jubelte in einer bislang völlig verkorksten Saison zuletzt bereits über die Qualifikation für den Finaldurchgang der besten 30, Dario Cologna holten im dümmsten Moment die ernsthaften Wadenprobleme des letzten Winters ein.

Simon Ammanns grossartige Karriere in Bildern: