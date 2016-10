Am Samstag um 12 Uhr werden in Basel die 46. Swiss Indoors mit Qualifikationsspielen eröffnet, ehe es am Montag mit dem Super Monday richtig losgeht. Das Turnier steht im Zeichen der grossen Abwesenden Roger Federer und Rafael Nadal. Trotzdem dürfen die Tennis-Fans über ein Weltklasse-Feld am Rheinknie freuen. Über diesen Liveblog werden Sie exklusiv über die Vorbereitungen zum grössten Sportanlass der Schweiz informiert.